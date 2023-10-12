В Калуге юриста за взятку оштрафовали на 4,2 миллиона рублей

В Калуге вступил в силу приговор юристу одной из компаний, которая выполняла работы по муниципальному контракту в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Женщину оштрафовали на 4,2 миллиона рублей за посредничество в даче взятки, сообщили 12 октября в управлении ФСБ по Калужской области.

Компания выполнила работы на 8 миллионов рублей некачественно. Но хотела, чтобы должностное лицо муниципального бюджетного учреждения их приняло.

При передаче взятки в 1,4 миллиона рублей женщину задержали.