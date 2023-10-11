Калужанин украл у сожительницы украшения и обменял их на цепочку

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в краже, сообщили в среду, 11 октября, в пресс-службе УМВД.

Согласно материалам дела, мужчина находился в квартире у своей сожительницы. Проснувшись ночью, он заметил, что женщина взяла его телефон. Из-за этого между ними возник конфликт и подозреваемый решил уйти.

По дороге к выходу он прихватил мешочек с ювелирными украшениями. Женщина пыталась остановить знакомого, но оттолкнул ее и ушел. Украденное он позже обменял на золотую цепочку, которую в дальнейшем отдал сотрудникам полиции.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.