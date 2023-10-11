С бывшего калужского министра и его зама взыскали миллион рублей

В прошлом году бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Алексея Шигапова (на фото) и его заместителя Александра Маркелова приговорили к принудительным работам за превышение должностных полномочий. А в среду, 11 октября, региональная прокуратура сообщила, что бывшие чиновники по решению суда должны возместить ущерб в миллион рублей.

Ведомство сейчас контролирует исполнение решения суда.

Ранее стало известно, что представители Минстроя навязывали генподрядчику, который занимался строительством домов для переселенцев из аварийного жилья, своих субподрядчиков.