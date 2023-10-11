Жительница Калуги перевела мошенникам больше миллиона рублей

В Калуге еще одна женщина стала жертвой мошенников, когда получила сообщение якобы от своего руководителя. Об этом 11 октября сообщили в областном управлении полиции.

Фальшивый начальник написал, что с сотрудницей скоро должны связаться работники банка. А уже те убедили калужанку перевести свои сбережения на чужой счет, а также отправить туда же деньги, взятые в кредит.

Жительница Калуги потеряла больше миллиона рублей.