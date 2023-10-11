В Калужской области бухгалтеру дали 3 года колонии за взятки

Суд вынес приговор жительнице Дзержинского района Калужской области. Женщину поймали на том, что она, будучи бухгалтером, заносила фальшивую информацию в документы, благодаря чему руководители образовательных учреждений получали деньги. Об этом рассказали в среду, 11 октября, в пресс-службе прокуратуры.

Женщина получала за свои услуги деньги. Суд назначил ей три года лишения свободы.

Бухгалтер не сможет работать на госслужбе в течение пяти лет.