Вынесен приговор калужанину, который убил знакомого и поджег тело

В Думиничском районе Калужской области вынесен приговор 37-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве. Об этом в среду, 11 октября, сообщили в региональной прокуратуре.

На 11 лет его отправили в колонию строгого режима.

В деревне Ряполово виновник в июне выпивал со знакомым, поссорился с ним, а потом убил собутыльника, используя нож и топор. Тело убийца вывез в лес, где поджег и присыпал землей.