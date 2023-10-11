Житель Калужской области до смерти избил жену

В Медыни 45-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжких травм своей жене, от которых та умерла в реанимации больницы. О завершении расследования уголовного дела сообщили в среду, 11 октября, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Конфликт между супругами произошел в июле. По версии следствия, мужчина ударил жену в голову. Она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.