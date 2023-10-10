В Калуге банда похитила человека

Троих граждан Таджикистана и одного россиянина обвиняют в Калуге в похищении человека. О завершении расследования уголовного дела во вторник, 10 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, четверо мужчин силой посадили в машину знакомого им мужчину из Таджикистана и требовали деньги, угрожая ножами и пистолетом.

Потом они отвезли жертву в Обнинск, отпустили, но забрали его машину.

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.