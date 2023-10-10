Калужанина, убившего 93-летнюю старушку из-за жажды наживы, поймали спустя 19 лет

В Калуге направили в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве и разбое, сообщили во вторник, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры.

Было установлено, что в апреле 2003 года в калужской деревне Ждамирово мужчина убил ножом 93-летнюю пенсионерку. Перед этим он убедился, что в доме никого нет, так как планировал обокрасть женщину. С собой мужчина унес деньги, аудио-видео технику сына убитой.

Поймать подозреваемого удалось только в 2022 году в другом регионе. Ему грозит пожизненное.