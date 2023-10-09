Житель Калужской области до смерти забил собутыльника топором и ножом

В Калужской области суд признал вину 37-летнего жителя Думиничского района в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в понедельник, 9 октября, в пресс-службе судов общей юрисдикции.
По материалам дела, в июне 2023 года осужденный пил алкоголь в компании знакомого. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт, из-за которого преступник, используя нож и топор, нанес собутыльнику не менее 11 ударов в голову, по ногам, рукам и телу. Из-за полученных травм он скончался на месте.
Убийцу посадили на 11 лет. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд.
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