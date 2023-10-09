Жителя Калужской области посадили на 9 лет за вовлечение подростка в торговлю наркотиками

27-летнего калужанина признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в преступную группировку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в понедельник, 9 октября.

Было установлено, что подсудимый в январе 2022 года стал участником группировки, занимающейся незаконной торговлей наркотиками.

Мужчина нашел в соцсетях 16-летнего подростка, которого втянул в преступную деятельность, пообещав деньги.

Наркодилера посадили на 9 лет и 4 месяца.