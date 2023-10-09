Калужанин попал под следствие за домашнее насилие

После вмешательства прокуратуры в отношении 35-летнего жителя села Барятино Калужской области был вынесен обвинительный приговор. Об этом сообщили в понедельник, 9 октября, в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что домашний насильник в апреле 2023 года пришел к своей бывшей сожительнице и избил ее. У женщины были множественные телесные повреждения.

Также выяснилось, что в 2022 году он уже привлекался к уголовной ответственности за побои.

Мужчина свою вину не признал. Нарушителя посадили на один год. Также из его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.