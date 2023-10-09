В Калужской области гендиректор компании схитрил, чтобы не платить налоги

В Дзержинском районе Калужской области компания, работающая в сфере добычи полезных ископаемых и торговли строительными материалами, задолжала по налогам и взносам более четырех миллионов рублей. В отношении генерального директора было возбуждено уголовное дело. А в понедельник, 9 октября, региональное управление Следственного комитета сообщило, что виновника оштрафовали.

Деньги у компании были. Но, как показало расследование, расчеты велись с помощью других счетов. В итоге налоговая и различные фонды не получили большую сумму.

- В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе, следствием на имущество генерального директора был наложен арест, - пояснили в СК.