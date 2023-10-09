Сотрудники ГИБДД поймали в Самарской области калужанина с тремя килограммами наркотиков

В следственном отделе по Ставровропольскому району возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины из Калужской области. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в понедельник, 9 октября.

В начале октября сотрудники ГИБДД поймали подозреваемого в Самарской области во время того, как он ехал из Калуги в Челябинск. Так как мужчина занервничал, автоинспекторы досмотрели машину. На заднем сиденье были найдены свертки с порошком и пакет с гранулами.

В ходе экспертизы установили, что в упаковках были N-метилэфедрон и кокаин общей массой около 3 кг.

Сейчас торговец смертью в СИЗО.