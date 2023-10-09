В Калужской области наркодилера поймали за руку

В Калужской области местного жителя подозревают в незаконной торговле наркотиками. Об этом сообщили в понедельник, 9 октября, в пресс-службе УМВД

В ходе проверки полицейские зафиксировали как мужчина передает 9 граммов марихуаны покупателю.

В квартире у торговца смертью нашли растение, которое было отправлено на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.