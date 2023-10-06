Две жительницы Калуги перечислили мошенникам 5 миллионов рублей

В Калуге две женщины стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности 5 миллионов рублей. Об этих случаях в пятницу, 6 октября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.
Женщинам поступили сообщения якобы от их начальников, которые рассказали, что их персональные данные попали в базу преступников. Мошенники под видом руководства предупредили калужанок, что дальше будут звонить некие оперативники.
Уже дальше обеих женщин убедили снять сбережения со счета, купить мобильные телефоны, установить на них виртуальные сим-карты и через приложение перевести деньги на «безопасные» счета.
После этого преступники перестали выходить на связь.
Сейчас ведется расследование уголовных дел.
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