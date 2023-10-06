Калужанин убил отца, который мешал ему уехать

В Козельском районе Калужской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве 69-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла в Сосенском 18 июля.

По версии следствия, 42-летний мужчина требовал от отца документы, чтобы уехать, но тот не отдавал. Тогда обвиняемый ударил пожилого отца ножом. Травмы оказались смертельными.

В суде мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.