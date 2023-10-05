В Калужской области мошенник украл полмиллиона рублей

Прокуратура Тарусского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в 7 эпизодах мошенничества на сумму более 500 тысяч рублей, сообщили в четверг, 5 октября, в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что с июня 2019 года по июль 2022 года обвиняемый работал на должности юриста в банке. Он заключал с людьми договоры займа, а полученные деньги складывал в карман. Общая сумма украденных средств составила 500 тысяч рублей.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.