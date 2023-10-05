В Калужской области юноша угнал мопед, а затем пытался его вернуть

В городе Козельске Калужской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Об этом сообщили в четверг, 5 октября, в пресс-службе УМВД.

По версии полиции, нарушитель катался на велосипеде и увидел мопед, оставленный без присмотра. В замке зажигания были ключи.

Парень откатил мопед, завел двигатель и решил покататься. В тот же день он пытался вернуть мопед, но испугался, что его поймают. На следующий день он вернулся на место преступления. Он планировал оставить там мопед и забрать велосипед, но его заметили полицейские.

Молодому человеку предстоит объяснить мотивы своего поступка. Расследование продолжается.