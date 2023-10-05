Стали известны подробности о подкупе на оборонном предприятии в Калуге

Как мы уже рассказывали, в Калуге вступил в силу приговор двум представителям коммерческой фирмы, которые пытались подкупить сотрудника оборонного предприятия. Подробности об этом деле рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Строительная компания выполняла работы на калужском предприятии. В процессе рабочие допустили нарушения. Чтобы начальник отдела безопасности закрыл на них глаза, 47-летний гендиректор из Сочи и его 46-летний подчиненный из Калуги предложили сотруднику завода 45 тысяч рублей. Но при передаче денег виновников задержала ФСБ.

Гендиректора оштрафовали на 900 тысяч, его подчиненного – на 500 тысяч.