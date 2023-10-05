В Калужской области у мужчины нашли четыре килограмма марихуаны

В Тарусском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в хранении наркотиков, сообщили в четверг, 5 октября, в пресс-службе УМВД.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что мужчина выращивал на своем дачном участке марихуану. У нарушителя забрали около 4 килограммов наркотиков.

По словам мужчины, он выращивал и хранил «травку» для себя. Расследование продолжается.