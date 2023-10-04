В Калужской области поймали любителя марихуаны

В городе Людиново Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, хранившего дома наркотики. Об этом сообщили в среду, 4 октября, в пресс-службе УМВД.

В квартире мужчины нашли 166,28 граммов марихуаны. Нарушитель утверждает, что выращивал растение для себя.

Людиновец находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.