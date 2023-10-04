Калужанин треснул сковородкой по голове родственнику, который его разбудил

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по факту умышленного причинению вреда здоровью. Об этом сообщили в среду, 4 октября, в пресс-службе УМВД.

По предварительной информации, потерпевший смотрел видео в своей квартире. Шум от телефона разбудил его родственника. Между ними возник конфликт, в ходе которого разбуженный громким звуком мужчина взял сковородку и ударил ею по голове родственника.

Здоровью калужанина был нанесен легкий вред. Расследование продолжается.

Нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.