В Калуге пытались подкупить сотрудника оборонного предприятия

В Калуге на одном из оборонных предприятий должностное лицо пытались подкупить два представителя коммерческой фирмы. Об этом в среду, 4 октября, рассказали в управлении ФСБ по Калужской области.

Деньги они давали для «получения преференций при заключении контрактов на общую сумму в размере 30 млн рублей и сокрытия нарушений договорных обязательств в рамках исполнения калужским предприятием государственного оборонного заказа».

Виновников приговорили к штрафам. Одного – на 900 тысяч рублей, другого – на 500 тысяч рублей.