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В Калуге пытались подкупить сотрудника оборонного предприятия

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2023 10:13 0 1232
В Калуге пытались подкупить сотрудника оборонного предприятия

В Калуге на одном из оборонных предприятий должностное лицо пытались подкупить два представителя коммерческой фирмы. Об этом в среду, 4 октября, рассказали в управлении ФСБ по Калужской области.

Деньги они давали для «получения преференций при заключении контрактов на общую сумму в размере 30 млн рублей и сокрытия нарушений договорных обязательств в рамках исполнения калужским предприятием государственного оборонного заказа».

Виновников приговорили к штрафам. Одного – на 900 тысяч рублей, другого – на 500 тысяч рублей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2023 10:13 0 1232
Тэги: криминал
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