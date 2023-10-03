Житель Калуги откусил обидчику нос

В Калуге после гулянки в одном из частных домов мужчина остался без носа. Об этой истории во вторник, 3 октября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Когда мужчины выпили, началась ссора. И 22-летний калужанин зубами вцепился в нос оппоненту, откусив верхнюю часть.

Пострадавшему оказали помощь в больнице. Вред здоровью оказался тяжким.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.