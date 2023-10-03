В гараже у калужанина нашли наркотики

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Его подозревают в причастности к распространению наркотиков, сообщили во вторник, 3 октября, в пресс-службе УМВД.

В гараже у наркодилера нашли четыре грамма гашиша и четыре стеклянные банки с марихуаной, весом более 94 граммов, а также весы и фасовочный материал.

Как полагают полицейские, калужанин хотел распространять наркотики с помощью закладок.

Торговцу смертью грозит до 15 лет тюрьмы.