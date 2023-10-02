Житель Калуги задержан за торговлю наркотиками

В Калуге еще один человек попался на торговле наркотиками. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 2 октября, рассказали в областном управлении МВД.

При обыске у мужчины нашли 9,71 грамма метилэфедрона. По версии следствия, он собирался продавать наркотики через интернет.

Подозреваемый отправлен в СИЗО. Ему грозит 20 лет колонии.