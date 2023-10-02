В Калуге ночной вор вынес из магазинов алкоголь на 21 000 рублей

В Калуге молодого человека подозревают в краже алкоголя из двух магазинов. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанин повреждал двери торговых объектов и забирал с полок алкоголь. При этом лицо молодой человек закрывал футболкой.

Общая сумма ущерба оценивается в 21 000 рублей.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.