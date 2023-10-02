В Калужской области мужчину судят за убийство 20-летней давности

В Калуге мужчине выдвинули обвинения за убийство пожилой женщины, которое произошло в 2003 году. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Следствие считает, что у виновника не было денег, он пришел домой к пожилой женщине и убил ее ножом. Из дома он вынес 8000 рублей.

Во время следствия был найден свидетель, который видел, как обвиняемый выходил из дома убитой с окровавленными руками и ножом. Мужчину объявили в розыск. В 2023 году его задержали в Костромской области.

- Все это время мужчина, представитель цыганского этноса, документов, подтверждающих личность, не получал, проживал на территории других регионов, - пояснили в СК.