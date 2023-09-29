В Калуге отправили на принудительное лечение 16-летнюю девушку, напавшую с ножом на сотрудницу магазина

В Калуге районный суд завершил рассмотрение дела о разбойном нападении на сетевой магазин в марте нынешнего года. Тогда 16-летняя девушка ограбила торговый объект, ударив сотрудницу ножом в шею.

- Экспертиза показала наличие у несовершеннолетней психических нарушений, которые лишали ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими при совершении деяния, в котором она подозревается, а также правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, - пояснили 29 сентября в объединенной пресс-службе судов региона.

Девушку освободили от уголовной ответственности, но отправили на принудительное лечение в стационаре психиатрической больницы.