В Калуге закладчика с наркотиками задержали на Окской ветке

В Калуге на Окской ветке задержан 34-летний мужчина, которого подозревают в распространении наркотиков. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в линейном отделе МВД на транспорте.

Калужанин находился на заброшенной железной дороге со свертками, в которых лежал синтетический наркотик.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.