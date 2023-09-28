В Калужской области мужчина окунул свою знакомую головой в ручей и удерживал

В городе Юхнове Калужской области возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в четверг, 28 сентября.

По версии сотрудников внутренних органов, подозреваемый пьяный проходил мимо ручья, где заметил знакомую. Мужчина сделал женщине замечание, что она плохо работает на огороде его соседа. Потерпевшая ответила, что это не его дело. В ходе конфликта подозреваемый схватил собеседницу за волосы, дотащил до ручья, пригрозил расправой, а затем окунул голову женщины в воду и удерживал.

После этого подозреваемый вытащил лицо знакомой из воды и повторно окунул в воду. Увидев, что женщина задыхается и стучит ему по руке, мужчина откинул ее на берег. Потерпевшая закашляла, а нарушитель, убедившись, что она жива, ушел домой.

Подозреваемый признал свою вину. Расследование продолжается.