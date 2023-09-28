В Калуге мужчина избил знакомого из-за беспорядка на кухне

В Калуге возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Полиции удалось поймать 32-летнего нарушителя, сообщили в четверг, 28 сентября, в пресс-службе УМВД.

Предварительно, местный житель увидел своего знакомого, который спал пьяный недалеко от его дома. Подозреваемому стало жалко приятеля, и он привел его к себе домой и положил спать на кухне. Ночью хозяин квартиры услышал шум и придя на кухню увидел, что знакомый навел там беспорядок, что его разозлило. Подозреваемый выгнал мужчину из квартиры.

На следующий день мужчина позвонил знакомому и потребовал прийти и убраться на кухне. Потерпевший вернулся и стал убирать беспорядок. Хозяин квартиры решил проучить калужанина и избил его, а затем выгнал из помещения.

Расследование продолжается. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.