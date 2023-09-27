В Калуге работница пункта выдачи заказов воровала товары

В Калуге женщине грозит срок за кражу. О возбуждении уголовного дела в среду, 27 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанка работала в пункте выдачи заказов интернет-магазина. Она знала, что камеры там не работают и решила украсть товары клиентов.

Сначала одна, а потом вместе с родственником она распаковывала коробки, забирала товары, а в электронную систему вносила данные, что посылка не поступила на склад.

Калужанке грозит до двух лет лишения свободы.