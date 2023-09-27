Калужанина, изуродовавшего канцелярским ножом лицо девушки, упекли в психушку

В декабре 2022 года 33-летний калужанин на одном из перекрестков Калуги без повода напал на прохожую и изуродовал ее лицо канцелярским ножом. В Калужском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

У девушки были тяжелые травмы. Ей понадобилась операция.

В связи с сомнениями во вменяемости, мужчину отправили на психиатрически-судебную экспертизу, которая показала, что у него есть нарушения, которые лишили его способности руководить собой.

Калужанина освободили от уголовной ответственности и положили в психиатрическую больницу.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.