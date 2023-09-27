В Калуге пенсионерка хотела помочь невестке и лишилась 100 тысяч рублей

В Калуге возбудили очередное уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщили в среду, 27 сентября, в пресс-службе УМВД.

Согласно материалу дела, пожилой местной жительнице позвонил мужчина и сообщил, что ее невестка стала виновницей ДТП и попала в больницу. Незнакомец сообщил, что для избежания наказания необходимо компенсировать ущерб в размере 800 тысяч рублей.

Таких денег у старушки не оказалось и она предложила передать 100 тысяч рублей, на что собеседник согласился.

В квартиру к пенсионерке приехал курьер. Женщина передала ему все свои сбережения в листе офисной бумаги.

После ухода мужчины, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошеннической схемы и позвонила в полицию.