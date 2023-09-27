В Калужской области поймали торговца смертью с крупной партией наркотиков

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в среду, 27 сентября, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

При досмотре мужчины сотрудники полиции нашли пакет с эфедроном. Наркотики предназначались для сбыта. В квартире торговца смертью нашли 605 граммов мефедрона.

На период следствия наркодилер будет находиться под стражей. В данный момент закрепляется доказательная база.