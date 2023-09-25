Калужанка напала на сожителя с ножом

В Калуге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в понедельник, 25 сентября, в пресс-службе прокуратуры.

Было установлено, что в марте 2023 года калужанка выпивала в своей квартире с 26-летним сожителем. Во время посиделки между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемая ударила мужчину в живот ножом. Полученные травмы повлекли за собой тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

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