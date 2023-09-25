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Стал известен приговор за жуткое убийство 19-летней студентки в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.09.2023 14:24 2 1019
Стал известен приговор за жуткое убийство 19-летней студентки в Калужской области

58-летнего дальнобойщика из Ставропольского края осудили на 12 лет колонии строгого режима за убийство 19-летней студентки в Тарусе, которое произошло в ночь на 25 июля 2005 года. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Жуткое преступление произошло на улице Ленина. На следующее утро тело девушки с ножевыми ранениями, прикрытое ветками, нашли прохожие.

На месте преступления преступник оставил осколки разбитой бутылки с надписью: «Вина Ставрополья». На стекле был отпечаток ладони. Именно эта улика помогла найти убийцу, но произошло это лишь спустя 15 лет – в 2020 году.

Мужчина работал дальнобойщиком. В июле 2005 года он находился в Тарусе по работе вместе с напарником. Его отпечатки совпали со следами на бутылке. Кроме того, телефон погибшей использовался с сим-картой этого человека.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.09.2023 14:24 2 1019
Тэги: криминал
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