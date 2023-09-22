У жителя Калужской области на огороде нашли марихуану

В Хвастовичском районе местного жителя подозревают в выращивании марихуаны для личного пользования. В пятницу, 22 сентября, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

На огороде у него нашли кусты этого растения.

В пересчете на сухое вещество там было 117 граммов наркотика.

По уголовной статье мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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