В Калужской области у угонщика закончился бензин

В Юхновском районе молодой мужчина подозревается в угоне. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 22 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, подозреваемый подрабатывал у фермера и решил на его машине съездить в соседнюю деревню.

В незапертом гараже он нашел машину с ключом в замке зажигания.

На обратном пути в машине закончился бензин. Пока молодой человек ходил домой за топливом, владелец машину заметил пропажу и обратился в полицию.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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