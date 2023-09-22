В Калужской области мужчина едва не зарезал экс-супругу

В Калужской области расследуют уголовное дело по факту угрозы убийством, сообщили в пятницу, 22 сентября в пресс-службе УМВД.



Было установлено, что подозреваемый приехал в квартиру к бывшей супруге, чтобы увидеться с детьми.



По версии полиции, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой нарушитель приставил нож к горлу бывшей жены и стал угрожать убийством.Соседи услышали крики женщины и стали стучать в дверь, после чего мужчина остановился.



В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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