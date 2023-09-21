В Калуге задержали закладчика с наркотиками

В Калуге задержан мужчина, которого подозревают в торговле наркотиками. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в областном управлении МВД.

У калужанина обнаружили свертки с амфетамином. Общая масса запрещенного вещества – 40 граммов.

По версии следствия, он собирался продавать наркотики с помощью закладок.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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