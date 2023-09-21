В Калуге 19-летний парень избил соперника возле ночного клуба

В Калуге после конфликта у ночного клуба возбуждено уголовное дело на 19-летнего парня.

По версии следствия, он пришел в заведение с девушкой, но в какой-то момент заметил, что спутница вышла на улицу с другим парнем.

Калужанин отправился следом, поссорился с оппонентом и несколько раз его ударил.

После этого подозреваемый отправился домой.

У пострадавшего оказались травмы средней степени тяжести. Его обидчику грозит до трех лет лишения свободы.

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