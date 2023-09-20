В Калуге на 20 лет осудили мужчину, который убил пассажира в рейсовом автобусе

В Калуге областной суд вынес приговор по делу об убийстве в рейсовом автобусе «Станция Калуга-2 - Сквер Медицинских сестер», которое произошло 13 сентября прошлого года. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

48-летнего калужанина отправили в колонию строгого режима на 20 лет.

В тот день мужчина в пьяном виде зашел в салон автобуса и в районе дамбы Яченского водохранилища без видимого повода стукнул по лицу одного из сидящих рядом пассажиров, а потом четыре раза ударил его ножом в спину и шею.

Водитель автобуса, услышав крики пассажиров, затормозил и попытался остановить преступника, но тот с ножом набросился и на него. После этого хулиган убежал.

От полученных травм пассажир автобуса умер через несколько дней в больнице. Водитель выжил.

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