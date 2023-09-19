В Калужской области мужчину признали виновным в убийстве 18-летней девушки в 2005 году

Коллегией присяжных заседателей 58-летний мужчина признан виновным в убийстве 18-летней девушки, которое произошло в Тарусе в 2005 году. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Летом 2005 года мужчина напал на девушку, забрал ее мобильный телефон и убил. Следов он не оставил, но виновника удалось поймать в 2020 году.

Какое именно приговор ему вынесут, станет известно позже.

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