Житель Калуги ножом убил друга-инвалида

В Калуге завершилось расследование уголовного дела об убийстве мужчины-инвалида на улице Николо-Козинской. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

В преступлении подозревают 63-летнего мужчину. По версии следствия, он жил в квартире вместе со своим знакомым, который занимался попрошайничеством. Полученные деньги мужчины пропивали.

В ночь на 12 июля они поссорились. Следствие считает, что 63-летний калужанин дважды ударил ножом друга. Утром тело нашли в подъезде.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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