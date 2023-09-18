У жителя Калужской области забрали мопед за пьяную езду

В Сухиничском районе 40-летний мужчина второй раз попался пьяным за рулем. В понедельник, 18 сентября, стало известно, как его наказал суд.

Мужчина ехал пьяным на мопеде, хотя до этого его лишили прав за езду в нетрезвом виде на машине. От освидетельствования он отказался.

Виновника приговорили к полутора годам исправительных работ. За руль ему садиться нельзя в течение шести лет. А мопед конфискован в доход государства.

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