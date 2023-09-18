В Калуге двое мужчин врывались в дома пожилых людей и отбирали деньги

В Калуге двое мужчин 45 и 56 лет заключены под стражу по подозрению в разбойных нападениях. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

С июня по сентябрь они вломились в три дома пожилых калужан, применили насилие и похитили в общей сложности 220 тысяч рублей.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.