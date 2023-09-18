В Калужской области поймали наркодилера с синтетикой

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении местного закладчика, сообщили в понедельник, 18 сентября.

Мужчину поймали в Калуге и повезли в отдел. С собой у подозреваемого были найдены свертки с N-метилэфедроном общей массой 5,15 граммов.

В квартире у наркодилера нашли 86 граммов N-метилэфедрона и мерные весы.

Расследование продолжается.

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